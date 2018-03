Bern - Nach der 50er-, 20er- und der 10er-Note wird die Ausgabe der neuen Banknotenserie mit der 200-Franken-Note fortgesetzt. Sie wird am 15. August präsentiert und am 22. August 2018 in Umlauf gebracht werden.

Die 200er-Note wird gestalterisch mit dem Hauptelement Materie die wissenschaftliche Seite der Schweiz thematisieren, wie die Nationalbank am Montag in einer Medienmitteilung schreibt.

