die Aktie des Online-Gaming- und Online-Sportwetten-Anbieters bet-at-home.com hat in der letzten Woche einen erheblichen Kurssturz zu verzeichnen. 11,2 Prozent verlor die Aktie im Wochenverlauf. Am Donnerstag fiel der Wert unter die Marke von 90,00 Euro. Dass, obwohl das Unternehmen am Mittwoch bekannt gab, dass "Vorstand und Aufsichtsrat der ordentlichen Hauptversammlung am 22. Mai 2018" eine ordentliche Dividende in Höhe von 3,00 Euro und eine außerordentliche Dividende ... (Tim Ackermann)

