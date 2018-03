Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für Gea Group nach Signalen für einen Abschied des Konzernchefs Jürg Oleas auf "Buy" mit einem Kursziel von 44 Euro belassen. Der Manager will seinen im April 2019 auslaufenden Vertrag nicht verlängern. Die notwendigen Veränderungen bei dem Anlagenbauer ließen sich nicht über Nacht herbeiführen und benötigten wohl einen Wechsel an der Konzernspitze, schrieb Analyst Hans-Joachim Heimbürger in einer am Montag vorliegenden Studie./mis/bek Datum der Analyse: 19.03.2018

