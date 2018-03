Die Lufthansa Technik, einer der weltweit führenden technischen Dienstleister für die Luftfahrtindustrie, rechnet dieses Jahr mit weiterem Wachstum des Unternehmens. 2018 werde die Zahl an betreuten Flugzeugen von 4556 auf mehr als 5000 steigen, teilte Vorstandschef Johannes Bußmann am Montag in Hamburg mit. Der Umsatz erhöhte sich vergangenes Jahr um 5,1 Prozent auf 5,4 Milliarden Euro, der angepasste Gewinn vor Zinsen und Steuern um ein Prozent auf 415 Millionen Euro. Damit konnte die Techniksparte des Lufthansa-Konzerns ihre Position im Markt behaupten, allerdings wegen des Preisdrucks mit einer niedrigeren Gewinnmarge./mjm/egi/DP/jha

ISIN DE0008232125

