Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für SAF-Holland nach der Analystenkonferenz zu den 2017er-Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 22 Euro belassen. Angesichts bereits bekannter Resultate und Ausblick habe es wenig Neues seitens des Lkw-Industriezulieferers gegeben, schrieb Analyst Hans-Joachim Heimbürger in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Wirtschaftsaufschwung in Nordamerika und das nachhaltige Wachstum in China seien immer noch nicht ausreichend in den Aktienkurs eingepreist./mis/bek Datum der Analyse: 19.03.2018

