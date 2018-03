Die russische Opposition kritisiert Manipulationsversuche bei der Wiederwahl von Präsident Putin. Die staatliche Wahlkommission will davon nichts wissen.

Bei der Präsidentenwahl in Russland hat es nach Einschätzung der staatlichen Wahlkommission keine ernsthaften Verstöße gegeben. Es seien nur halb so viele Unregelmäßigkeiten registriert worden wie bei der Abstimmung vor sechs Jahren, erklärte die Kommission am Montag.

Die Opposition hingegen monierte zahlreiche Manipulationsversuche. Amtsinhaber Wladimir Putin erzielte bei der Wahl am Sonntag offiziellen Angaben zufolge ein Rekordergebnis von knapp 77 Prozent der Stimmen und sicherte sich damit weitere sechs Jahre im Kreml.

Anhänger von Putins Widersacher Alexej Nawalny verfolgten den Ablauf in einigen Wahllokalen und wollten noch am Montag einen detaillierten Bericht vorlegen. Bereits am Wahltag schilderten sie, dass etwa Wähler ...

