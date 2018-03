Laut den CME Group Daten ist das Open Interest der EUR Futures am Freitag um fast 21K Kontrakte gestiegen, nach dem das Endergebnis am Donnerstag bei 592.770 Kontrakten lag. Das Volumen fiel zeitgleich um fast 88K Kontrakte, so dass die 4 Tage des Zuwachses umgekehrt wurden. EUR/USD: Tür für einen Test der 1,2165/55 steht offen Der EUR/USD verbucht ...

