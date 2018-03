Die deutsche Wirtschaft steht nach Einschätzung der Bundesbank unter Volldampf. "Der kräftige Aufschwung der deutschen Wirtschaft dürfte sich im ersten Vierteljahr 2018 fortsetzen", hieß es im Monatsbericht der Bundesbank, der am Montag veröffentlicht wurde. Nach wie vor seien die Industrie und der private Konsum Triebfedern für die konjunkturelle Entwicklung. Allerdings erkennen die Bundesbank-Experten mittlerweile "beträchtliche Kapazitätsengpässe" in der Baubranche, die ein weiteres Wachstum in dem Sektor bremsen.

In den deutschen Unternehmen sind die Auftragsbücher prall gefüllt. Nach Einschätzung der Bundesbank profitieren Industrieunternehmen von "ausgesprochen umfangreichen Aufträgen", die in der zweiten Hälfte 2017 eingesammelt worden seien. Zuletzt hatte sich aber das Ifo-Geschäftsklima, das wichtigste deutsche Konjunkturbarometer, etwas eingetrübt. Bei der Einschätzung der künftigen Geschäfte gab es einen spürbaren Dämpfer, der sich nach Einschätzung der Bundesbank im zweiten Quartal niederschlagen dürfte.

Eine weitere Konjunkturbremse sieht die Bundesbank im Bausektor. Zwar sei die Stimmung in Bauunternehmen so gut wie nie zuvor und die Auftragslage "exzellent", hieß es im Monatsbericht. Allerdings werde es für die Firmen immer schwieriger, die Flut der Bauaufträge abzuarbeiten.

Die Bundesbank spricht von "beträchtlichen Kapazitätsengpässen", die einer zügigen Ausweitung der Bauaktivitäten im Wege stehen. "Daher dürfte der Beitrag der Baubranche zur gesamtwirtschaftlichen Expansion im laufenden Quartal allenfalls verhalten ausfallen", schreiben die Experten.

Angefeuert wird der Aufschwung aber weiter durch den privaten Konsum, der dank einer guten Lage auf dem Arbeitsmarkt vergleichsweise stark ist. Hier sieht die Bundesbank vorerst kein Ende der positiven Entwicklung. Die Experten der Notenbank erkennen Hinweise, die auf eine weiter sinkende Arbeitslosigkeit hindeuten./jkr/bgf/jha/

