Trotz drohender Fahrverbote für Dieselautos ist der öffentliche Nahverkehr für die meisten Pendler keine Alternative. Ein neuer Mobilitätsreport nennt die Gründe.

Noch nie pendelten so viele Menschen zur Arbeit wie heute. Was sie auf Straße und Schiene treibt? Teure Mieten in den Städten und Rekordbeschäftigung. Der Anteil der Beschäftigten, die zum Teil lange Wege zum Arbeitsplatz und zurück in Kauf nehmen, ist 2017 um 0,2 Prozentpunkte auf einen neuen Rekordwert von 59,4 Prozent gestiegen.

Damit wuchs die Zahl der Pendler von knapp 18 auf 18,4 Millionen. Nur in Belgien, den Niederlanden, Schweden, Dänemark und Großbritannien ist der Pendler-Anteil höher.

Doch wie lange pendeln Berufstätige konkret zur Arbeit? In welchen Regionen in Deutschland wird am meisten gependelt? Und wie stehen Autopendler zu Alternativen wie dem öffentlichen Personen-Nahverkehr (ÖPNV)?

Mit diesen Fragen beschäftigt sich die Online-Jobplattform Stepstone gerade in einem umfassenden Mobilitätsreport, der am 24. April veröffentlich werden soll. Für diese Studie wurden 20.000 Fach- und Führungskräfte sowie 4000 Recruiter befragt. Dem Handelsblatt liegen exklusiv erste Ergebnisse vor - es geht um die Reaktion der Pendler auf die Diesel-Fahrverbote.

Denn kaum hat das Bundesverfassungsgericht ein Fahrverbot für Dieselfahrzeuge mit Euro 5- und Euro-6-Norm in Innenstädten ...

