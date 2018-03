Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) hat die Forderung von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hart kritisiert, die Grenzkontrollen im Schengen-Raum zu intensivieren. "Bundeskanzlerin Angela Merkel muss Ihrem Minister Seehofer jetzt klarmachen, dass er nicht mehr von München aus für krawallige Überschriften zuständig ist", erklärte VDMA-Hauptgeschäftsführer Thilo Brodtmann.

"Wer am Schengen-Raum zündelt, wird einen Flächenbrand der Grenzschließungen erleben", warnte er. Merkel müsse sich dafür einsetzen, dass offene Grenzen ein unverzichtbarer Bestandteil des europäischen Binnenmarktes blieben. "Es darf kein Zurück in die Zeit langer Grenzkontrollen innerhalb der EU geben", forderte Brodtmann. Europa bedeute Mobilität für Menschen und Güter, nur so bilden man einen Wirtschaftsraum, der auf Augenhöhe mit den USA und China bleibe.

Seehofer hatte angekündigt, das Schengen-Abkommen auf unbestimmte Zeit auszusetzen und die Grenzkontrollen in Deutschland ausweiten zu wollen. Im Gespräch mit der Welt am Sonntag sagte Seehofer: "Die Binnengrenzkontrollen müssen so lange ausgeführt werden, solange die EU es nicht schafft, die Außengrenzen wirksam zu schützen und zu kontrollieren. Auf absehbare Zeit sehe ich im Augenblick nicht, dass ihr das gelingen wird." Seehofer plädierte außerdem dafür, die Grenzkontrollen an den deutschen Binnengrenzen auszuweiten.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/jhe

(END) Dow Jones Newswires

March 19, 2018 06:36 ET (10:36 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.