Linz - Nachdem die Inflation in Polen im vierten Quartal des Vorjahres mit bis 2,5% durchaus positiv überraschen konnte, fielen die Werte im Januar mit 1,9% und Februar mit nur noch 1,4% im Jahresvergleich - trotz der starken Lohnzuwächse in den letzten Monaten - nun sogar unter die tolerierte Untergrenze der Polnischen Zentralbank (NBP), welche bei 1,5% liegt, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.

