Wien - Der Datenkalender für die kommenden Tage ist geprägt von Umfrageindikatoren für einzelne Länder und die Eurozone, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Viele dieser Indikatoren würden einen langjährigen Aufwärtstrend ausweisen, der sie auf ein deutlich überdurchschnittliches Niveau geführt habe. Einige hätten in den vergangenen Monaten sogar den höchsten Wert seit Beginn der Erhebung erreicht. Mit den jüngsten Rücksetzern sollte aus Sicht der Analysten der RBI nunmehr der Aufwärtstrend ein Ende gefunden haben. Es dürfte eine Phase der Plafondbildung mit einem eher erratischen Wechsel zwischen Verbesserung und Rückgang bzw. eine leichte Abwärtstendenz folgen. Unsere Meinung kommt mit den uneinheitlichen Schätzungen zu den einzelnen Umfragen klar zum Ausdruck, so die Analysten der RBI.

