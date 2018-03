Die Grand City Properties S.A. (ISIN: LU0775917882) berichtet über ein erfolgreiches Jahr, in dem das Unternehmen steigende operative Gewinne erwirtschaftete und gleichzeitig ein kontinuierliches Wachstum in sämtlichen Bereichen verzeichnete.

Dank der erwiesenen Management-Expertise und der starken operativen Basis konnte GCP ein zweistelliges Wachstum der operativen Ergebnisse erzielen. Der FFO I je Aktie in Höhe von 1,12 € entspricht einer Rendite von 5,8 % und zeigt die erwiesene Fähigkeit des Unternehmens, durch sein erfolgreiches Geschäftsmodell und sein zunehmendes Wachstum Shareholder Value zu generieren, was sich auch im Anstieg des EPRA NAV je Aktie einschließlich Perpetualpapierzuteilung auf 24,20 € widerspiegelt. Basierend auf einer Ausschüttungsquote von 65 % wird der Dividendenvorschlag des Board of Directors für die Hauptversammlung 0,73 € je Aktie betragen, was einer Rendite von 3,8 % entspricht. Die anhaltend hohe Profitabilität wird durch die erstklassige Finanzierungsstruktur und das Kreditprofil des Unternehmens mit zwei erstklassigen Investment Grade Credit Ratings unterstützt; GCP erhielt im September 2017 von Moody's ein weiteres Rating Upgrade auf Baa1, welches das S&P-Rating von BBB+ ergänzt ...

