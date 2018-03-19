sprite-preloader
Anzeige
Mehr »
Montag, 19.03.2018 Börsentäglich über 12.000 News von 576 internationalen Medien

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Passende Knock-Outs zu Ihrer Suchanfrage (Anzeige)
Erweiterte
Suche
lynx
Ad hoc-Mitteilungen

0,226 Euro		-0,094
-29,38 %
WKN: A2DQ5K ISIN: CA49720T1021 Ticker-Symbol: 58V 
Aktie:
Branche
Rohstoffe
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
KINTAVAR EXPLORATION INC Chart 1 Jahr
1-Woche-Intraday-Chart
KINTAVAR EXPLORATION INC 1-Woche-Intraday-Chart
Firmen im Artikel
1-Woche-Intraday-Chart
KINTAVAR EXPLORATION INC
KINTAVAR EXPLORATION INC Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
KINTAVAR EXPLORATION INC0,226-29,38 %