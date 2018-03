Häufige Brandursachen in Zügen sind vorsätzliche oder fahrlässige Brandstiftung sowie Defekte in elektronischen Anlagen. Brandrisiken und ihre Folgen sind im öffentlichen Verkehrswesen von höchster Bedeutung. Die Möglichkeit Schienenfahrzeuge im Brandfall möglichst gefahrlos verlassen zu können, ist ein entscheidender Faktor für die Sicherheit: "In Schienenfahrzeugen gelten daher andere Anforderungen als in Gebäuden, es müssen andere Kunststoffe verwendet werden", erklärt Thomas Lorenz, Geschäftsführer der Lorenz Kunststofftechnik. "Diese Brandschutzanforderungen stellen Produzenten von Materialien und Komponenten vor Schwierigkeiten."

Brandschutz-Prüfungen in Europa vereinheitlichen

Bislang gelten noch nationale Brandschutzbestimmungen wie zum Beispiel die NF F 16-101 in Frankreich oder die deutsche DIN 5510. Die neue DIN EN 45545-2 soll nun europaweit die Brandschutzanforderungen regulieren und vereinheitlichen, sodass die Interoperabilität im transeuropäischen Hochgeschwindigkeitsverkehr sowie die Sicherheit der Bahnreisenden garantiert werden können. Grundlage dafür sind die bestehenden Brandschutz-Vorschriften für Schienenfahrzeuge des Internationalen Eisenbahnverkehrs und verschiedener europäischer Staaten. Die Anforderungen können sich im Vergleich zu den bisherigen Regularien verschärfen.

Flammfestigkeit, Nachhaltigkeit und Langlebigkeit ...

