Road Town (ots) - Zahlreiche Investoren suchen aufgrund der Niedrigzinsphase nach Alternativen zu klassischen Anlageformen. Das Investieren ins Factoring-Geschäft zählt zu diesen Alternativen, die auch in der Niedrigzinsphase mit einer sehr guten Rendite versehen sein können. Ein gutes Beispiel stellt das risikofreie Investieren in Factoring dar, welches über ITPC Investment möglich ist.



Investoren profitieren davon, dass die Investitionen durch eine Kreditrückversicherung mit der weltweit größten Kreditrückversicherungsgesellschaft abgesichert sind. Der minimale Anlagebetrag beträgt 10.000 Euro und die kurzen Laufzeiten beginnen bereits ab zwölf Monaten. So können Anleger mit dem risikofreien Investment in das Factoring-Geschäft bei einer vierteljährlichen Auszahlung einen Festzins von bis zu acht Prozent pro Jahr erzielen.



ITPC Investment hat mittlerweile mehr als 10.000 Kunden im deutschsprachigen Raum, die sich nach der erfolgreichen Vermittlung für ein Investment entschieden haben. Die Marketingagentur hat sich auf den Vertrieb von Anlageprodukten spezialisiert, darunter auch auf das Investment in Factoring.



Neben der Absicherung des Factoring-Geschäfts durch eine Kreditrückversicherung profitieren die Investoren zudem davon, dass ausschließlich zugelassene Bankprodukte von ITPC Investment vermittelt werden. Zudem verfügt das Unternehmen über umfangreiche Erfahrungen: ITPC ist bereits seit mehr als zehn Jahren am Markt vertreten.



Der Hauptsitz von ITPC befindet sich auf den British Virgin Islands, allerdings in erster Linie aus steuerlichen Gründen. Es gibt darüber hinaus diverse Niederlassungen, beispielsweise in Deutschland und in der Schweiz. Per Kontaktformular können interessierte Anleger jederzeit ein unverbindliches Angebot für ein passendes Investment anfordern.



