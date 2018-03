Aus dem Börsenbrief im Sinne des Börse Social Network Club. http://www.boerse-social.com/gabb Schön langsam beginnt die Hauptversammlungssaison. Wien schläft noch, in den Bundesländern tut sich schon einiges. "Lohnen" tut sich die Fahrt zur HV der Burgenland Holding AG nach Eisenstadt eigentlich nicht, wie immer dauerte die HV kaum 1 Stunde, und Fragen zu den operativen Töchtern wurden auch bei der diesjährigen HV am 16.3.2018 mit dem Hinweis zurückgewiesen, dass man eine Holding sei. Und hier in der Holding geschieht ja wirklich nicht viel. Es gibt keine Mitarbeiter, und selbst die Aufsichtsratsmitglieder sind mit 1300 Euro pro Mandat burgenländisch-genügsam. Soviel erfuhr man aber: die Energie Burgenland ist größter...

