Die Investoren von PayPal Holdings (WKN:A14R7U) sind zweifellos mit der Zahlungsapp Venmo vertraut. Die Peer-to-Peer-Zahlungsplattform verarbeitete im letzten Quartal ein Zahlungsvolumen von 10,4 Milliarden US-Dollar, was einer Steigerung von 86 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Noch beeindruckender ist der Wert für das Gesamtjahr mit einem Volumen von 35 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 97 % gegenüber 2016 entspricht.



Die Plattform war unter Millennials so beliebt, dass sie zum Synonym für Zahlungen wurde, aber noch kein Geld für PayPal verdient hatte. Das änderte sich vor kurzem, als das Unternehmen ankündigte, dass es Venmo bei Händlern einführen würde und als Zahlungsoption fast überall ...

