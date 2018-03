Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Montag leicht gefallen. Der richtungsweisende Euro-Bund-Future sank um 0,07 Prozent auf 158,07 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg auf 0,57 Prozent. Auch an den meisten anderen Anleihemärkten der Eurozone legten die Renditen etwas zu.

Der Handel verlief in ruhigen Bahnen. Am Vormittag standen in der Eurozone nur Konjunkturdaten aus der zweiten Reihe auf dem Kalender. In den USA werden keine Zahlen erwartet. Der Markt schaut jedoch schon auf die Zinsentscheidung der US-Notenbank an diesem Mittwoch. Es wird eine erneute Leitzinsanhebung fest erwartet. Daher dürften am Mittwoch der begleitende Kommentar und die neuen Projektionen zu Wachstum und Inflation im Blick stehen./jsl/bgf/jha/

ISIN DE0009652644

AXC0149 2018-03-19/12:34