Frankfurt - Nachdem die Märkte bereits eine Zinserhöhung von 25 Basispunkten einkalkuliert haben, schauen sie nun gebannt, ob die FED in der Märzsitzung ihre Forward Guidance ändert, so Franck Dixmier, Global Head of Fixed Income bei Allianz Global Investors.Die anhaltende Stärke der US-Wirtschaft könnte die Haltung der Mitglieder des Offenmarktausschusses verändern und die "Dot Plots" verschieben - und damit möglicherweise auf weitere Zinserhöhungen hindeuten.

