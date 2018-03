Die Zinsen in den USA steigen. Das liegt nicht nur an der Geldpolitik der Notenbank - sondern auch an hohen Schulden und wachsenden Inflationsängsten.

Steigende Zinssätze haben gravierende Folgen auf eine Volkswirtschaft, insbesondere auf die Aktienkurse und Eigenheimpreise. Daher ist es von hoher ökonomischer Relevanz, dass die langfristigen Zinsen in den USA seit einiger Zeit wieder steigen. Während der vergangenen 20 Monate hat sich die Rendite zehnjähriger US-Schatzanleihen mehr als verdoppelt, von 1,38 auf 2,94 Prozent. Und dieser Trend wird sich fortsetzen.

Warum? Dies liegt zum einen an der Geldpolitik der US-Notenbank Federal Reserve (Fed). Die Währungshüter steuern traditionell zwar nur den Zinssatz auf Tagesgelder (die so genannte Federal Funds Rate). Die Reaktion der Anleger auf eine Veränderung dieses Zinssatzes hing in der Vergangenheit von ihren Erwartungen über die Dauer der Änderung ab. Wenn die Anleger glaubten, dass eine Erhöhung des kurzfristigen Zinssatzes Bestand haben würde oder gar ein Hinweis auf weitere Zinserhöhungen sei, dann stieg auch der langfristige Zinssatz.

Während der Phase der lockeren Geldpolitik im Gefolge der Finanzkrise von 2008 senkte die Fed die Federal Funds Rate auf äußerst niedrige 0,15 Prozent. Sie erklärte zudem, dass dieser Wert für lange Zeit niedrig bleiben würde. Dies führte zu einem Rückgang der langfristigen Zinsen von drei Prozent (Anfang 2014) auf 1,5 Prozent Mitte 2016.

Die Fed hat nun begonnen, den kurzfristigen Zins anzuheben und erklärt, dass sie diesen Kurs schrittweise in den nächsten Jahre fortsetzen will. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...