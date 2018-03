Der AOK-Report zeigt: In Krankenhäusern gibt es große Qualitätsunterschiede - zum Nachteil der Patienten. Dabei müssten die Kliniken nur auf Spezialisierung setzen.

Zu viele Patienten und Mängel in der Behandlung, das sind die zwei größten Probleme der deutschen Krankenhäuser. Die inzwischen zwei Jahre alte Krankenhausreform der alten Großen Koalition wollte genau dieses Problem beheben. Sehr weit gediehen ist die Reform jedoch nicht.

Dabei gibt es genug Belege, dass eine stärkere Zentralisierung der über 1900 Kliniken und eine Spezialisierung zu besseren Behandlungsergebnissen führen würde. So lautet das Fazit des neuen Krankenhausreports der AOK.

Beispiel Darmkrebs: Jedes Jahr erkranken daran rund 60.000 Menschen in Deutschland. 40 Prozent von ihnen sterben in den ersten fünf Jahren nach der Diagnose. Dabei sind die Überlebenschancen für Menschen, die das Glück haben, in einem der von der Deutschen Krebsgesellschaft (DKG) zertifizierten Zentren behandelt zu werden, deutlich höher.

"Bei Kolonkarzinom-Operationen liegt das Risiko schon in der Klinik zu sterben bei nicht spezialisierten Krankenhäusern um 21 Prozent höher, bei einem Rektumkarzinom unterscheidet sich das Risiko sogar um 65 Prozent", erläuterte Jürgen Klauber, Geschäftsführer des Wissenschaftlichen Instituts der Ortskrankenkassen (WidO), am Montag bei der Vorstellung des Reports in Berlin.

Doch die meisten Patienten landen erst gar nicht in einem zertifizierten Zentrum. Rund 44.000 Darmkrebsoperationen wurden 2015 in Deutschland an 1000 Krankenhäusern durchgeführt. In einem Viertel der Klinken gibt es durchschnittlich 17 Darmkrebsoperationen pro Jahr. Ein weiteres Viertel operiert zwischen 18 und 33 Mal. Nach den Kriterien der DKG können Kliniken aber nur als Krebskliniken zertifiziert werden, wenn sie mindestens 20 Operationen des Rektumkarzinoms oder 30 des Kolonkarzinoms durchführen.

Die Qualität der Behandlung würde sich enorm verbessern, wenn nur noch Kliniken Darmkrebskranke operieren dürfen, die entweder als Zentren bereits zertifiziert sind oder mindestens 50 Operationen im Jahr durchführen. Dafür müsste eine entsprechende Änderung der Krankenhausplanung der verschiedenen Bundesländer erfolgen. Dann würde zwar die Anzahl der möglichen Klinken von 1000 auf 385 Häuser sinken. Doch durch die Routine und Spezialisierung ist davon auszugehen, dass die Qualität steigt.

