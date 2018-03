Aus unserem neuen Börsenbrief: http://www.boerse-social.com/gabb . Seit heute haben wir die neue ATX-Zusammensetzung effektiv. Also begrüssen wir mal die AT&S und die FACC im Leitindex. Die Kurseffekte rund um die Aufnahme zeigten sich überschaubar, die Umsätze waren aber hoch. bei AT&S sah man 537% durchschnittlicher Umsätze, bei FACC 458%, getoppt noch vom ATX-Exitvolumen bei der Agrana mit 928%., bei Zumtobel war es weniger. Damit schaffen die an einer Umstellung direkt beteiligten Titel eine nette Basis für die nächste Überprüfung, dauert ja immer nur sechs Monate.AT&S (23,60/23,75 , -0,11% )FACC (23,05/23,27 , -0,16% )Agrana (97,20/97,40 , 0,10% )Zumtobel (8,18/8,24 , -3,18% ) Und: Weil die Erste Group in den vergangenen...

Den vollständigen Artikel lesen ...