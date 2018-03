Dietikon (ots) - Am 6. Campaigning Summit Switzerland trafen sich

Dietikon, am 19. März 2018. Am 6. Campaigning Summit Switzerland

trafen sich am Freitag im Papiersaal Zürich vier internationale

Referentinnen und rund 140 Kampagnen-Macher/innen aus Deutschland,

Ghana, Hawaii, Italien, Kenia, Spanien, Schweiz und Südafrika und aus

vielen verschiedenen Branchen und Berufen, um Erfahrungen

auszutauschen, voneinander zu lernen, sich gegenseitig zu inspirieren

und untereinander besser zu vernetzen. Auch der ghanaische

Botschafter Ramses Joseph Cleland stattete dem Campaigning Summit

Switzerland 2018 einen Besuch ab.



Honey Thaljieh erzählte den Teilnehmern ihre inspirierende

Geschichte und wie sie sich mit Fussball für Gleichberechtigung und

Inklusion engagiert. Nicole M. Pfeffer zeigte konkrete und

faszinierende Beispiele dafür, wie man die Kundensicht so einnehmen

kann, dass man Kunden langfristig bindet. Nadja Schnetzler gewährte

einen Einblick in die faszinierende und teils klandestine Geschichte

des Project R und den Aufbau des Republik Magazins. Lucy Quist

begeisterte durch ihre Präsenz und die Einblicke darin, wie sie mit

unternehmensinternen Campaigning die Mobilfunkfirma Airtel in Ghana

zur beliebtesten Marke machte. Für eine Auflockerung sorgte nach dem

Mittagessen Sam-Elise Etienne mit ihrem lustigen Programm

DoNotEatThePeanut.



Finanziert wurde der Campaigning Summit Switzerland mehrheitlich

durch business campaigning GmbH, die Nr. 1 für Campaigning in der

Schweiz. Unterstützung dabei gab es durch persoenlich Verlag AG,

Hochschule Luzern, Ticketino AG, news Aktuell (Schweiz) AG, KV Zürich

Business School, Watson und Papiersaal.



In der Toolbox konnte die Vögeli Marketingproduktion & Druck AG

ihr Campaigner-Tool zeigen, dass Print- und Online-Produkte perfekt

verbindet und Liquid Newsroom zeigte konkrete Anwendungen von

Künstlicher Intelligenz in Kampagnen.



Der Campaigning Summit Switzerland 2018 auf Twitter: https://stori

fy.com/Campaigning_CH/campaigning-summit-switzerland-2018



Videos finden Sie hier:



Referentinnen https://youtu.be/C3fwdV8tKQk

Impressionen https://youtu.be/n3rbO2iN-xo

BarCamp https://youtu.be/ee4bvwIshxw



Fotos finden Sie unter: http://www.campaigning.swiss/history



Der nächste Campaigning Summit Switzerland findet am 5. April 2019



Bis am Montagabend gibt es 20 besonders günstige

After-Summit-Tickets für nur 175.- Franken. Unmittelbar nach dem

Event wurden davon bereits 7 gebucht. Ab Dienstag gibt es die Too

Early Bird Tickets für 250.- Franken, ebenfalls limitiert auf 20

Stück. Diese kann man bis Ende Mai beziehen.



Der offizielle Hashtag lautete CSCH18, im kommenden Jahr dann

CSCH19



«Campaigning ist die Kunst, alle Register ziehen zu können, um

Menschen dazu zu bewegen, ihr Verhalten, ihr Denken oder ihre

Einstellung zu ändern, damit ein Ziel erreicht werden kann.» - Peter

Metzinger



Weitere Informationen:



Peter Metzinger

peter@businesscampaigning.com

Event-Website www.campaigning.swiss

Event-Twitter @Campaigning_CH