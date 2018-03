Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt verzeichnet am Montag Verluste. Der Leitindex SMI ist zunächst mit leichten Abschlägen in die Handelswoche gestartet, hat die Verluste dann schnell auf annähernd 1% ausgebaut und sie im Anschluss wieder eingedämmt. Seither befindet er sich mehr oder weniger in einer Seitwärtsbewegung. Von Händlerseite wird das Marktgeschehen als eher lustlos eingestuft.

Abgesehen davon, dass es ein typischer, eher ruhiger Montag sei, fokussierten sich die Investoren zudem auch schon auf die Wochenmitte. Dann steht die US-Notenbank Fed mit ihrem Zinsentscheid auf der Agenda. Zudem wird es die erste Zinssitzung unter dem neuen Präsidenten Jerome Powell sein. Die aktuelle Ruhe sei aber auch dem Nachrichtenfluss geschuldet, kommentiert ein Händler. So habe es am Wochenende keine weiteren geopolitischen Störfeuer gegeben.

Der Swiss Market Index (SMI) verliert gegen 12.00 Uhr 0,50% auf 8'837,76 Punkte. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) gibt 0,37% auf 1'455,29 Punkte nach und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,44% auf 10'301,76 Punkte. Von den 30 wichtigsten Titeln notieren 23 im Minus und sieben im Plus.

Es ist mit Swatch denn auch einer der Gewinner, der mit einem Kursplus von 2,8% den stärksten ...

