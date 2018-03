Der Euro hat sich am Montag wenig verändert. Im Mittagshandel wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,2280 US-Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Euro-Referenzkurs zuletzt am Freitagnachmittag auf 1,2301 Dollar festgesetzt.

Am Vormittag standen in der Eurozone nur Konjunkturdaten aus der zweiten Reihe auf dem Kalender. In den USA werden keine Zahlen erwartet. Der Markt schaut jedoch schon auf die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed an diesem Mittwoch. Es wird eine erneute Leitzinsanhebung fest erwartet. Daher dürften am Mittwoch der begleitende Kommentar und die neuen Projektionen zu Wachstum und Inflation im Blick stehen.

Das britische Pfund legte gegenüber allen wichtigen Währungen deutlich zu. Händler verwiesen auf Medienberichte, laut denen sich die EU und Großbritannien auf ein Abkommen über eine Übergangsperiode beim Brexit geeinigt hätten. Die Nachrichtenagentur Bloomberg beruft sich auf zwei mit der Materie vertraute Personen. Der Markt wartet jetzt auf eine Pressekonferenz zwischen EU-Kommissar Michel Barnier und Brexit-Minister David Davis, die an diesem Mittag stattfinden soll./jsl/jkr/fba

