Linz - Am kommenden Mittwoch findet die erste FOMC-Sitzung unter der Führung von Jerome Powell statt, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Die Vorzeichen stünden auf Erhöhung der Leitzinsen auf 1,50 bis 1,75%. Die Märkte würden nicht nur diese unmittelbar bevorstehende Zinserhöhung zu 100%, sondern bereits einen weiteren FED-Zinsschritt im Juni 2018 weitgehend einpreisen. Ein Unterschreiten des 4-Monats-Aufwärtstrends bei EUR/USD 1,2250 könnte dem US-Dollar weiteren Rückenwind verleihen. Die nächsten Haltemarke finde das Währungspaar bei 1,2165 vor. Das Februarhoch bei EUR/USD 1,2555 stelle hingegen weiterhin eine markante Hürde auf der Oberseite dar. (19.03.2018/alc/a/a)

