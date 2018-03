Frankfurt - Die mögliche Ausbreitung von Handelsbeschränkungen, ein unberechenbarer US-Präsident und unterschiedliche Zinsszenarien sind die derzeitigen Zutaten einer Gemengelage, die Anleger aufhorchen lässt, so die Deutsche Börse AG.Hinzu kämen die Spannungen zwischen Großbritannien und Russland sowie das sich weiterdrehende Personalkarussell im Weißen Haus. "An den internationalen Finanzmärkten stehen die Risikoampeln auf Gelb", würden die Analysten der Helaba meinen. Davon würden als sicher geltende Bundesanleihen profitieren. Der Euro-Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) habe in der letzten Woche den Vorwärtsgang eingelegt und von 157 auf 158,12 Prozent hinzugewonnen. Damit einher gehe ein Renditerückgang auf 0,575 Prozent für zehnjährige Bundesanleihen, was laut Helaba dem Niveau von Ende Januar entspreche.

