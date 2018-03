Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat den Kurs Chinas und der USA in der Handelspolitik kritisiert. Manche Partner verließen "im Augenblick das Spielfeld", sagte Steinmeier am Montag bei einem Festakt zum 175-jährigen Bestehen der IHK Pfalz in Neustadt. Voraussetzung für Wachstum und erfolgreiche Wirtschaft sei aber eine internationale regelbasierte Ordnung, die von den Kleinen und Großen akzeptiert werde. "Daran müssen wir nicht nur China, auch unsere amerikanischen Partner im Augenblick wohl erinnern." Die deutsche Politik müsse darauf hinwirken, dass der Wettbewerb frei, fair und nach klaren Regeln ablaufe und - "wenn es irgendwie geht" - jene, die das Spielfeld verließen, "auf den Platz zurückholen"./jes/DP/jha

