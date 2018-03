Nvidia ist in Deutschland vielen Investoren nicht bekannt. Dennoch ist die Aktie in bester Verfassung, meinen die charttechnischen Analysten nun noch mit Blick auf die jüngste Kursentwicklung. Der Wert befinde sich in einem starken charttechnischen Aufwärtstrend und nehme sogar Kurs auf weitere neue Allzeithochs, nachdem erst am Freitag ein solches Top erreicht wurde. Dies bedeutet, dass es keine nennenswerten Widerstände auf dem Weg zu den nächsten runden Marken bei 250 Euro oder gar 300 Euro ... (Moritz von Betzenstein)

