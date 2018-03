Seit dem Skandal um fehlerhafte Airbags im Jahr 2014 sind die Rückrufzahlen in der Autobranche förmlich explodiert. Langsam sinken die Zahlen wieder - ausgerechnet bei einem deutschen Premium-Hersteller aber nicht.

Die Rückrufe der Autobauer bleiben auf sehr hohem Niveau. Nach Berechnungen des Center of Automotive Management (CAM) in Bergisch Gladbach haben die Hersteller auch im vergangenen Jahr mehr Autos zurückgerufen als sie verkauft haben. Die Rückrufquote, die die Zahl der zurückgerufenen Fahrzeuge in Relation setzt zu den Neuzulassungen des Jahres, lag bei 147 Prozent in 2017 (2016: 291 Prozent).

Das CAM analysiert seit dem Jahr 2005 jährlich die Rückrufe der globalen Automobilhersteller. Als Referenzmarkt beziehen sich die Studienautoren dabei auf die USA - der US-Markt ist laut dem CAM aufgrund seiner Absatzgröße, der relativ scharfen Sicherheitsrichtlinien und vor allem des hohen Klagerisikos ein aussagekräftiger Indikator für die Produktqualität der Automobilkonzerne. Der aktuellen Auswertung zufolge wurden in den USA 2017 über 25,5 Millionen Autos (inklusive der Light Commercial Vehicles, worunter die in den USA beliebten Pick-up-Modelle fallen) in die Werkstätten zurückgerufen.

Rund 31 Prozent der Rückrufe - in der Summe 7,9 Millionen Fahrzeuge - entfielen dabei weiterhin auf fehlerhafte Airbags des japanischen ...

