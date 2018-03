Frankfurt - Im Februar kam es zu einer deutlichen Korrektur an den globalen Aktienmärkten, so die Experten von Union Investment im Kommentar zum UniAbsoluterErtrag (ISIN LU1206678580/ WKN A14QFP).Während das Rentenumfeld in Europa stabil gewesen sei, seien die Renditen in den USA aufgrund von höheren Inflationserwartungen weiter gestiegen.

