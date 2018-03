Die Aktie der Bitcoin Group ist in den vergangenen Sitzungen etwas schwächer geworden. Am Freitag gelang es zudem nicht mehr, den Anschluss an eine wichtige vormalige Obergrenze herzustellen. Charttechniker sehen den Wert aus der Trendbranche wieder in einem kleinen Abwärtstrend. Es sei wahrscheinlicher, dass die Kurse auf weniger als 40 Euro unter die nächste Unterstützung fallen, als dass es auf neue Rekordkurse jenseits der 80 Euro zugehen könne. Die Widerstände sind besonders bei 50 Euro ... (Moritz von Betzenstein)

