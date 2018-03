Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

AKTIENMÄRKTE (13.10 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.741,90 -0,51% +1,13% Euro-Stoxx-50 3.416,60 -0,61% -2,49% Stoxx-50 2.998,57 -0,56% -5,64% DAX 12.287,09 -0,83% -4,88% FTSE 7.066,94 -1,36% -6,81% CAC 5.251,33 -0,59% -1,15% Nikkei-225 21.480,90 -0,90% -5,64% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 157,76 -42

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 62,18 62,34 -0,3% -0,16 +3,0% Brent/ICE 66,10 66,21 -0,2% -0,11 +0,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.312,08 1.313,25 -0,1% -1,18 +0,7% Silber (Spot) 16,28 16,31 -0,2% -0,03 -3,8% Platin (Spot) 946,50 949,50 -0,3% -3,00 +1,8% Kupfer-Future 3,06 3,10 -1,2% -0,04 -7,6%

AUSBLICK AKTIEN USA

Die Aktien an der Wall Street werden zum Start im Minus erwartet. In der Vorwoche war es mit Sorgen um einen drohenden Handelskrieg deutlich nach unten gegangen. Daneben steht die US-Notenbanksitzung am Mittwoch im Blick. Eine Zinserhöhung gilt als sicher, doch erhoffen sich Teilnehmer Aufschluss über die weitere Geldpolitik in diesem Jahr. Im wesentlichen geht es dabei um die Frage, ob es 2018 insgesamt drei oder vier Zinsanhebungen geben wird. Orientierung hierzu wird es Montag noch wenig geben, denn Konjunkturdaten stehen nicht auf der Agenda.

Unter den Einzelwerten stehen Facebook im Blick. Das soziale Netzwerk hat einen Sturm der Kritik über die Praktiken entfacht, wie es Dritten Zugang zu Nutzerdaten ermöglicht. Dabei geht es um Daten, die ein Unternehmen mit Beziehung zur Trump-Wahlkampagne über Jahre entgegen anderer Angaben gespeichert hatte. Für die Aktie geht es vorbörslich 3,6 Prozent abwärts.

Qualcomm geben 0,7 Prozent ab. Am späten Freitag war aus Kreisen bekannt geworden, dass Qualcomms ehemaliger Executive Chairman und CEO Paul Jacobs nach einer verlorenen Abstimmung das Qualcomm-Board verlassen muss. Jacobs hatte sich nach dem gescheiterten Übernahmeversuch von Qualcomm durch Broadcom dafür stark gemacht, ein Übernahmeangebot auf die Beine zu stellen, um das Unternehmen von der Börse zu nehmen.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

21:00 US/Oracle Corp, Ergebnis 3Q

FINANZMÄRKTE EUROPA

Nach dem großen Verfall am Freitag konzentrieren sich die Anleger an Europas Börsen zu Wochenbeginn wieder auf die politischen Unsicherheiten. "Der Markt wartet zunächst einmal auf weitere Entwicklungen im Handelsstreit", sagt ein Händler. "Der Verfall hat tendenziell gestützt, das ist nun erst einmal Geschichte", sagt ein weiterer Marktteilnehmer. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier ist zu Gesprächen nach Washington gereist. Dazu gibt es ein Treffen der Finanzminister und Notenbankchefs der G20-Staaten. "Hier sollte es zu Versuchen kommen, einen Handelskrieg noch zu vermeiden", sagt ein Händler. An den Devisenmärkten befindet sich das britische Pfund zu Wochenbeginn im Aufwind und steigt gegen den Euro Richtung Monatshoch. "Das ist die Hoffnung auf eine Einigung zwischen den Verhandlungsführern David Davis und Michel Barnier um eine Übergangsphase", sagt Thu Lan Nguyen, Analystin der Commerzbank mit Blick auf die Brexit-Verhandlungen. Der FTSE-100 leidet unter dem starken Pfund und verliert 1,3 Prozent. Barclays liegen mit Aufschlägen von 3,9 Prozent sehr fest im Markt. "Der Einstieg von Sherborne Investors treibt den Kurs", sagt ein Händler. Der aktivistische Investor ist mit 5,2 Prozent bei Barclays eingestiegen. Kräftig unter Druck mit 3,3 Prozent Minus stehen dagegen die Aktien von Henkel. Der Waschmittel- und Klebstoffhersteller hat von einem schwachen Jahresstart berichtet. Talanx liegen deutlich im Aufwind. Endgültige Geschäftszahlen und Ausblick sind zwar wie erwartet ausgefallen, heißt es im Markt. "Der Ausblick deutet aber auch auf ein nun wieder solides Gewinnwachstum hin und stützt so die Stimmung", sagt ein Marktteilnehmer. Der Kurs steigt um 3,2 Prozent auf 36,28 Euro. Als sehr gute Nachricht werten Händler auch die lang erwartete Ankündigung eines Führungswechsels bei Gea. Die Aktien springen um über 4 Prozent nach oben.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 7:59 Uhr Fr, 18.05 Uhr % YTD EUR/USD 1,2294 +0,07% 1,2267 1,2291 +2,3% EUR/JPY 130,52 +0,25% 129,70 130,41 -3,5% EUR/CHF 1,1714 +0,09% 1,1695 1,1707 +0,0% EUR/GBP 0,8766 -0,51% 0,8810 0,8819 -1,4% USD/JPY 106,15 +0,17% 105,73 106,11 -5,8% GBP/USD 1,4025 +0,59% 1,3923 1,3937 +3,8% Bitcoin BTC/USD 8.254,61 +1,2% 8.314,47 8.572,28 -39,6%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Die Aktienmärkte in Ostasien und Australien sind ohne einheitliche Tendenz in die neue Woche gestartet. Die am Mittwoch anstehende Zinsentscheidung der US-Notenbank habe für etwas Zurückhaltung gesorgt, sagten Börsianer. In Tokio drückten schlechte Umfragewerte für Ministerpräsident Shinzo Abe auf die Stimmung und sorgten außerdem dafür, dass der als sicherer Hafen geltende Yen Zulauf fand. Somit kam auch von dieser Seite Gegenwind für japanische Aktien. Dass China einen neuen Notenbankchef bekommt, spielte für die Kursfindung zunächst keine Rolle. Hauptthema in Tokio war ein bereits länger schwelender und sich offenbar ausweitender Immobilienskandal. Immer mehr Politiker schienen darin verwickelt zu sein, hieß es. Verkauft wurden in der gesamten Region Aktien von Apple-Zulieferern. Auslöser war ein Bericht, wonach Apple die eigene Produktion von Bildschirmen mit einer neuen MicroLED-Technologie prüfe. Samsung Electronics verloren 0,8 Prozent, Japan Display 2,4 Prozent, Sharp 1,7 Prozent und LG Display 1,6 Prozent. In Seoul wurde die Stimmung getrübt von stark nachgebenden Kursen der Autohersteller Hyundai und Kia. Sie verloren 3,8 bzw. 3,5 Prozent, nachdem die US-Behörde für Straßen- und Fahrzeugsicherheit Ermittlungen zu tödlichen Unfällen von Autos beider Marken eingeleitet hat. Auf der Gewinnerseite standen angesichts am Freitag um rund 2 Prozent gestiegener Ölpreise Aktien aus dem Rohstoffsektor. Oil Search gewannen in Sydney 1,6 Prozent und Santos 2,9 Prozent, der Subindex der Ölaktien 1,7 Prozent. In Hongkong legten Cnooc um 1,1 Prozent zu. Der Index in Hongkong profitierte von Kursgewinnen bei Ping An von rund 2 Prozent. Für Kursfantasie habe hier die Spekulation auf die Ausschüttung einer Sonderdividende zum 30-jährigen Jubiläum des Versicherers gesorgt, hieß es.

CREDIT

Uneinheitlich zeigen sich zum Start der neuen Handelswoche am Montag die Risikoprämien der Kreditversicherungen gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen. Angesichts des bevorstehenden Rolls in die neue Serie 29 am Dienstag seien die Geld-Brief-Spannen sehr weit gestellt. Tendenzen seien derzeit daher kaum am Markt abzulesen, heißt es im Handel.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Henkel wegen Problemen in Nordamerika mit verhaltenem Jahresstart

Belastet von Lieferschwierigkeiten in Nordamerika warnt der Konsumgüterkonzern Henkel vor einem verhaltenen Jahresstart. Die Probleme seien auf eine Umstellung in den Transport- und Logistiksystemen in den Konsumgütergeschäften zurückzuführen, so der DAX-Konzern. Am Ausblick für das Gesamtjahr hält die Henkel AG & Co KGaA aber fest.

Axel Springer: Derzeit keine Pläne für Kapitalerhöhung

Der Medienkonzern Axel Springer hat derzeit keine Pläne für eine Kapitalerhöhung. Auch würden derzeit keine solchen Schritte geprüft, teilte eine Sprecherin des MDAX-Unternehmens auf Anfrage mit. Das Manager Magazin hatte berichtet, dass Axel Springer prüft, sich an der Börse frisches Geld zu besorgen.

Encavis übertriff 2017 eigene Jahresziele

Der Solar- und Windparkbetreiber Encavis hat im vergangenen Jahr nach der Fusion mit Chorus Clean Energy seine Ziele übertroffen. Neben dem Erwerb weiterer Solar- und Windkraftanlagen trugen auch günstige meteorologische Rahmenbedingungen dazu bei. Für 2018 stellt das im SDAX notierte Unternehmen weiteres Wachstum in Aussicht.

Talanx erhöht Dividende trotz Gewinnrückgangs

Talanx erhöht trotz des deutlichen Gewinnrückgangs im vergangenen Jahr die Dividende. Der Versicherungskonzern kündigte eine Ausschüttung von 1,40 nach 1,35 Euro je Aktie im Jahr davor an. Analysten hatten im Konsens nur mit 1,38 Euro je Anteil gerechnet.

US-Hochtief-Tochter baut für 520 Millionen Dollar Bürokomplex

Die US-Tochter des deutschen Baukonzerns Hochtief hat einen Großauftrag zum Bau eines Nullemissions-Bürokomplexes in Kalifornien bekommen. Turner soll zusammen mit AC Martin die neue Zentrale der kalifornischen Naturschutzbehörde (California Department of Natural Resources) und für andere im Umweltschutz tätigen Agenturen bauen.

Rocket-Internets Home24 steigert Profitabilität vor möglichem IPO

