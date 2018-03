Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) will Wladimir Putin nach Angaben der Bundesregierung "sehr bald" zur Wiederwahl als russischer Staatspräsident gratulieren. "Die Bundeskanzlerin wird, wie in solchen Fällen üblich, ihn beglückwünschen", kündigte Regierungssprecher Steffen Seibert bei einer Pressekonferenz in Berlin an. "Sie wird ein Telegramm schreiben, und zwar sehr bald." Zu sprechen sein werde in einem solchen Glückwunsch auch "über die Herausforderungen, denen wir im deutsch-russischen Verhältnis gegenüberstehen", betonte er.

Deutschland habe zwar Meinungsverschiedenheiten mit Russland und kritisiere dessen Politik an manchen Punkten wie zur Ukraine und zu Syrien sehr deutlich. "Gleichwohl ist uns der Kontakt, der nicht abreißende Gesprächsfaden mit der russischen Staatsführung, auch mit dem Präsidenten persönlich, immer sehr wichtig." Wo es Meinungsverschiedenheiten gebe, müsse geredet werden. Zu Sanktionsforderungen gegen Altbundeskanzler Gerhard Schröder wegen dessen Beziehungen zu Moskau hob Seibert hervor, Merkel sehe "keine Veranlassung, Überlegungen dieser Art anzustellen".

