Unterföhring (ots) - - Sky berichtet ab Mittwoch bis Ostersonntag live aus den USA



- In Miami gehen acht der Top Ten der Weltrangliste an den Start, unter anderem Alexander Zverev, Roger Federer und Novak Djokovic



- Weitere Teilnehmer sind die deutschen Profis Mischa Zverev, Jan-Lennard Struff, Peter Gojowczyk und Maximilian Marterer



- Mit Sky Ticket tages-, wochen- oder monatsweise auch ohne lange Vertragsbindung bei allen Turnieren live dabei sein



- Tägliche Berichterstattung während des Turniers und das Highlight-Magazin aus Miami am Montag danach um 21.30 Uhr frei empfangbar auf Sky Sport News HD



Nach dem Turnier in Indian Wells steht bereits ab Mittwoch das zweiten Masters-Titel der Saison auf dem Programm. Bei den Miami Open sind acht Spieler der Top Ten der Weltrangliste dabei, darunter Alexander Zverev, Vorjahressieger Roger Federer sowie Indian-Wells-Sieger Juan Martin del Potro. Zu den weiteren Teilnehmer gehören unter anderem Novak Djokovic und die deutschen Profis Mischa Zverev, Jan-Lennard Struff, Peter Gojowczyk und Maximilian Marterer.



Sky berichtet ab Mittwoch täglich live und exklusiv aus Miami. Als Kommentatoren sind Marcel Meinert, der auch das Finale am Ostersonntag kommentieren wird, Stefan Hempel, Markus Götz und Kai Dittmann im Einsatz.



Mit den Supersport Tickets flexibel auch ohne lange Vertragsbindung live dabei



Mit Sky Ticket (skyticket.de) können auch alle Tennisfans, die noch keine Sky Kunden sind, mit flexiblen Tages-, Wochen- und Monatstickets ohne Vertragsbindung bereits ab 9,99 EUR live dabei sein. Über das Internet bietet Sky Ticket alle Inhalte auf einer Vielzahl an Geräten wie Smart-TVs, Spielekonsolen, Tablets, Smartphones und weiteren Streaming-Geräten.



Neben den Tennis-Übertragungen sind bei Bestellung des Sky Tickets auch alle weiteren Inhalte des Sky Sport Pakets und des Sky Fußball-Bundesliga Pakets im entsprechenden Zeitraum verfügbar. Ausführliche Informationen sind unter skyticket.de verfügbar.



Regelmäßige Highlights frei empfangbar auf Sky Sport News HD



Auch Sky Sport News HD berichtet ausführlich von der ATP World Tour. Neben täglichen Highlights der Turniere zeigt Deutschlands erster und einziger 24-Stunden-Sportnachrichtensender künftig auch ein einstündiges Magazin mit der Zusammenfassung des vorangegangen Turniers. Die Höhepunkte aus Miami sind am Montag, 2. April ab 21.30 Uhr zu sehen. Ausführliche Informationen zum Empfang von Sky Sport News HD im Free-TV sind unter sky.de/skysportnewshd abrufbar.



Die Miami Open live bei Sky und Sky Go sowie ohne lange Vertragsbindung mit Sky Ticket und in zahlreichen Sky Sportsbars:



Mittwoch, 21.3., ab 16.00 Uhr auf Sky Sport 1 HD



Donnerstag, 22.3., ab 16.00 Uhr auf Sky Sport 1 HD



Freitag, 23.3., ab 16.00 Uhr auf Sky Sport 1 HD



Samstag, 24.3., ab 16.00 Uhr auf Sky Sport 1 HD



Sonntag, 25.3., ab 17.00 Uhr auf Sky Sport 1 HD



Montag, 26.3., ab 17.00 Uhr auf Sky Sport 1 HD



Dienstag, 27.3., ab 17.00 Uhr auf Sky Sport 1 HD



Mittwoch, 28.3., ab 21.00 Uhr, Viertelfinale 1 auf Sky Sport 1 HD



Mittwoch/Donnerstag, 28.3./29.3., Viertelfinale 2 ab 3.00 Uhr auf Sky Sport 1 HD



Donnerstag, 29.3., Viertelfinale 3 ab 21.00 Uhr auf Sky Sport 1 HD



Donnerstag/Freitag, 29.3/30.3.., Viertelfinale 4 ab 1.00 Uhr auf Sky Sport 1 HD



Freitag 30.3., Halbfinale 1 ab 19.00 Uhr auf Sky Sport 1 HD



Freitag/Samstag, Halbfinale 2 30.3/31.3., ab 1.00 Uhr auf Sky Sport 1 HD



Samstag, 31.3., Doppel-Finale ab 21.00 Uhr auf Sky Sport 1 HD



Sonntag, 1.4., Finale ab 19.00 Uhr auf Sky Sport 2 HD



Montag, 2.4., ab 21.30 Uhr: Die Highlights aus Miami auf Sky Sport News HD



