Mitte Januar hat das Sturmtief "Friederike" zahlreiche Schäden verursacht. Einige Bundesländer bieten jetzt Steuererleichterungen für Betroffene.

In den ersten Wochen des Jahres fegten heftige Stürme über Deutschland hinweg und sorgten zum Teil für beträchtliche Schäden. Bei den finanziellen Belastungen greifen die Finanzämter in den besonders stark getroffenen Bundesländern nun Steuerpflichtigen unter die Arme. Dazu zählen die Finanzverwaltungen in Niedersachsen, Hessen und Thüringen. Betroffene können beispielsweise Vorauszahlungen auf die Einkommen- und Körperschaftsteuer anpassen lassen. Ebenso ist es möglich, fällige Steuern bis zum 31. Mai 2018 stunden zu lassen. Die Finanzämter verzichten auf Säumniszuschläge oder Vollstreckungsmaßnahmen. Um eine Stundung zu erreichen, sollten Steuerzahler im entsprechenden Antrag ihre Situation schildern.

Außerdem werden Land- und Forstwirten, Gewerbetreibenden und Selbstständigen Sonderabschreibungen bis zu 30 Prozent eingeräumt, um ganz oder zum Teil zerstörte Gebäude wiederherzustellen. Wer Traktoren oder andere bewegliche Anlagegüter ersetzen musste, kann auf Antrag Sonderabschreibungen bis zu 50 Prozent der Anschaffungskosten geltend machen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...