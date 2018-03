April und Mai werden für Pendler rund um Köln hart: Die Bahn saniert mehrere Strecken, Zehntausende werden viel länger zur Arbeit brauchen. Eine Soziologin erklärt, wie Arbeitnehmer sich darauf einstellen können.

WirtschaftsWoche: Von Anfang April bis Ende Mai fallen viele Nah- und Fernverkehrszüge zwischen Köln und Düsseldorf aus. Was bedeutet so eine Krisensituation mit Ankündigung für Pendler?Susanne Gerstenberg: Um mal mit etwas Positivem anzufangen: Vorhersehbarkeit von Verkehrsbedingungen ist immer gut. So anstrengend es auch sein kann, Planbarkeit ist ein puffernder Faktor. Das ist zumindest besser, als wenn der Zug plötzlich ausfällt oder jemand im Auto unerwartet im Stau steht.

Was können Pendler noch tun, außer sich auf den geänderten Fahrplan und längere Fahrzeiten einzustellen?Gute Organisation ist wichtig. Pendler sollten in so einer Phase noch mehr als sonst darauf achten, Zeitpuffer einzuplanen, wenn möglich etwas früher aus dem Haus zu gehen. Sie können auch Fahrgemeinschaften mit Kollegen bilden, um vielleicht gar nicht erst auf Züge warten zu müssen.

Wenn feststeht, dass die gewohnte Fahrt nun doppelt so lange dauert: Wie können sich Pendler diese Zeit erträglicher gestalten?Wenn die Fahrt länger dauert, kann man versuchen, die Zeit positiv zu nutzen. Man könnte versuchen zu arbeiten, dienstliche Telefonate führen, die Aufgaben planen oder Emails beantworten. Wenn das nicht geht, gilt, was natürlich immer gilt: Man sollte versuchen, die Zeit zum Entspannen zu nutzen, ein gutes Buch einstecken, Lieblingsmusik hören oder, wenn es in der Bahn eng wird, Leute kennenlernen.

Manch einer denkt sich womöglich: Das tu' ich mir nicht an, dann fahre ich ...

