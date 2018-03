Der Milliardär John Paulson öffnet scheinbar die Tür für Kapitalabflüsse, nachdem das Vermögen seiner Hedgefonds abgeschmolzen ist.

Paulsons gleichnamige Hedgefondsgesellschaft, einst eine der größten in der Branche, wird bei einigen Fonds, darunter dem Credit Opportunities, Geld an Investoren zurückgeben. Das will Bloomberg von Insidern erfahren haben. Anleger bei diesem Credit-Fonds können ihr Geld in einen separaten Pool transferieren, oder sie werden gezwungen, sie zurückzunehmen. Die Hedgefonds-Firma fährt auch damit fort, Personal abzubauen.

Es ist eine ernüchternde Wendung für Paulson, der vor zehn Jahren mit einer dramatischen, gewinnbringenden Wette gegen den US-Immobilienmarkt zu Ruhm und Reichtum kam. Aber nach einer Reihe von Fehlschlägen ist das verwaltete Vermögen der Gesellschaft von einem Spitzenwert bei 38 Milliarden US-Dollar im Jahr 2011 auf rund 9 Milliarden US-Dollar geschrumpft. Das meiste von dem, was noch übrig ist, gehört Paulson.

Paulsons Anteil an den Fonds des Unternehmens ist in den letzten ...

