Der USD/JPY konnte sich vom 105,68 Tagestief erholen und zum neuen Tageshoch steigen, so dass ein Großteil der Freitag Verluste umgekehrt wurde. Trotz der verhaltenen USD Kursentwicklung, fand das Paar am Freitag Swingtief eine Unterstützung und es scheint als ob der Kurs nun dem Anstieg der US Treasury Anleihenrenditen folgt. Die Verkäufe an den globalen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...