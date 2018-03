Positives Vorsteuerergebnis - PANTAFLIX gibt vorläufige Zahlen für 2017 bekannt DGAP-Ad-hoc: PANTAFLIX AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis Positives Vorsteuerergebnis - PANTAFLIX gibt vorläufige Zahlen für 2017 bekannt 19.03.2018 / 14:31 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Positives Vorsteuerergebnis - PANTAFLIX gibt vorläufige Zahlen für 2017 bekannt München, 19. März 2018 - Die PANTAFLIX AG (WKN: A12UPJ, ISIN: DE000A12UPJ7) erzielte nach vorläufigen und ungeprüften Zahlen im Geschäftsjahr 2017 eine Gesamtleistung von 41,5 Mio. Euro (Vorjahr: 15,6 Mio. Euro). Dies stellt gegenüber dem Vorjahr einen Zuwachs von rund 166 % dar. In Herstellung befindliche Film- bzw. Serienauftragsproduktionen (z. B. You are Wanted - Staffel 2) in Höhe von 10,8 Mio. Euro kamen zum Umsatz (inklusive sonstiger betrieblicher Erträge) von 30,4 Mio. Euro hinzu. Diese überaus erfolgreiche Geschäftsentwicklung führte 2017 nach vorläufigem Stand zu einem operativen Ergebnis (EBITDA) von 17,7 Mio. Euro (Vorjahr: 9,2 Mio. Euro). Somit erwirtschaftete die PANTAFLIX AG im abgelaufenen Geschäftsjahr ein positives Vorsteuerergebnis (EBT) in Höhe von 2,3 Mio. Euro. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht dies einer Steigerung von 4,0 Mio. Euro. Die geprüften Ergebnisse werden im Rahmen der Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2017 am 26. April 2018 auf der Website des Unternehmens im Bereich Investor Relations bekannt gegeben. Investor Relations Kontakt: PANTAFLIX AG Eerik Budarz Head of Capital Markets Stephanstr. 1 D-60313 Frankfurt Tel.: +49 (0)69 2002 34 99 Fax: +49 (0)69 2002 34 97 E-Mail: e.budarz@pantaflix.com CROSS ALLIANCE communication GmbH Susan Hoffmeister Tel.: +49 (0)89 89827227 E-Mail: sh@crossalliance.com 19.03.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: PANTAFLIX AG Holzstraße 30 80469 München Deutschland Telefon: +49 89 2323 85 50 Fax: +49 89 2323 85 519 E-Mail: contact@pantaflix.com Internet: www.pantaflixgroup.com ISIN: DE000A12UPJ7 WKN: A12UPJ Indizes: Scale Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 665567 19.03.2018 CET/CEST

