Good Brands AG: Platzierung Wandelanleihe DGAP-News: Good Brands AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme/Anleihe Good Brands AG: Platzierung Wandelanleihe 19.03.2018 / 14:36 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Mannheim - 19.03.2018. Platzierung Wandelanleihe Die Good Brands AG hat eine Wandelschuldverschreibung im Gesamtvolumen von 1,6 Mio. EUR platziert (ISIN DE000A2G8TL6). Die begebenen Wandelschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von 1,6 Mio. EUR sind eingeteilt in 16 unter sich gleichberechtigte, auf den Inhaber lautende Schuldverschreibungen im Nennbetrag von jeweils EUR 100.000,00. Die Schuldverschreibungen werden ab dem 15. Februar 2018 (einschließlich) mit jährlich 5,0% auf ihren Nennbetrag verzinst. Die Zinsen sind vierteljährlich nachträglich am 15. Mai, 15. August, 15. November und 15. Februar eines jeden Jahres zahlbar. Die erste Zinszahlung ist am 15. Mai 2018 fällig. Die Schuldverschreibungen werden am 15. Februar 2021 zu ihrem Nennbetrag zuzüglich auf den Nennbetrag bis zum Endfälligkeitstag (ausschließlich) aufgelaufener Zinsen zurückgezahlt, sofern sie nicht vorher zurückgezahlt, gewandelt oder zurückgekauft worden sind. Die Emittentin gewährt jedem Anleihegläubiger das Recht, jederzeit während des Ausübungszeitraums ganz, nicht jedoch teilweise, in auf den Inhaber lautende Stammaktien der Emittentin mit einem zum Emissionstag auf eine Aktie entfallenden anteiligen Betrag des Grundkapitals der Emittentin von EUR 1,00 zu wandeln. Der Wandlungspreis je Aktie beträgt EUR 21,51. Das Wandlungsrecht kann durch einen Anleihegläubiger ab und einschließlich dem 02. Januar 2021 bis fünf Geschäftstage vor dem Endfälligkeitstag einschließlich ausgeübt werden. 19.03.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Good Brands AG Turleystraße 8 68167 Mannheim Deutschland Telefon: 0151 - 17485936 E-Mail: langner@goodbrands-ag.com Internet: www.goodbrands-ag.com ISIN: DE000A2AA5A0 Börsen: Freiverkehr in Hamburg Ende der Mitteilung DGAP News-Service 665633 19.03.2018

ISIN DE000A2AA5A0

AXC0186 2018-03-19/14:37