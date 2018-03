FRANKFURT (Dow Jones)--Die Volkswagen-Finanzsparte rechnet nach einem Rekordgewinn im vergangenen Jahr weiter mit guten Geschäften. Im laufenden Jahr soll das Ergebnis auf Vorjahresniveau gehalten werden, kündigte das Unternehmen an. Die sinkenden Restwerte für Dieselfahrzeuge hätten dabei nach wie vor nur einen begrenzt negativen Einfluss. Rückenwind erhält Volkswagen Finanzdienstleistungen von einem starken Anstieg des Vertragsbestandes und einem guten Refinanzierungsgeschäft.

Besonders gut lief es für Volkswagen Financial Services 2017 in China, Italien und Spanien. Basis sind die besseren Autoverkäufe des VW-Konzerns, dessen Fahrzeuge von der Sparte vermarktet werden. Im abgelaufenen Jahr kletterte das operative Ergebnis, wie bereits seit Vorlage des Geschäftsberichts des Volkswagen-Konzerns bekannt, um 17 Prozent auf 2,46 Milliarden Euro. Damit übertraf das Unternehmen die eigenen Schätzungen deutlich: Vor einem Jahr wurde ein Ergebnis mindestens auf Niveau des Jahres 2015 in Aussicht gestellt, als 1,9 Milliarden Euro erzielt worden waren.

Wertberichtigungen für Dieselautos steigen

Zugute kamen der Finanzsparte auch günstigere Refinanzierungen. Im Jahr davor hatte VW Financial nach der Dieselaffäre keinen Zugang zu den Anleihemärkten. Seit einiger Zeit begibt das Unternehmen wieder Anleihen am Kapitalmarkt. Der positive Effekt auf das Ergebnis allein daraus wurde auf gut 100 Millionen Euro beziffert. Ein weiterer Grund für die rasante Gewinnsteigerung sei das gute Geschäft im Ausland. Mittlerweile würden rund 80 Prozent des Gewinns außerhalb der Heimat erwirtschaftet.

Angesichts des Dieselverfalls in Deutschland musste VW Financial die Wertberichtigungen für ältere Dieselfahrzeuge in Deutschland um rund 50 Millionen auf nun etwa 100 Millionen Euro erhöhen. Pro Dieselwagen sei der Restwert um gut 2 Prozentpunkte gefallen, was etwa 400 bis 500 Euro entspräche, erklärte Finanzvorstand Frank Fiedler. Seit dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts in Leipzig, wonach Fahrverbote für ältere Diesel ab Abgasnorm 5 grundsätzlich möglich seien, habe es keine Änderungen im Kundenverhalten gegeben.

Per Jahresende 2017 habe der Restbestand von Autos mit Dieselmotor der Abgasnorm 5 bei etwa 30.000 Stück gelegen. Mittlerweile seien davon schon wieder rund die Hälfte vermarktet worden. Ende dieses Jahres soll der Restbestand dann bei etwa 3.000 Autos liegen. "Dann ist das Thema für uns durch", sagte Fiedler. Der Anteil von Dieselwagen am Neugeschäft liege aktuell bei rund 35 Prozent im Vergleich zu 50 Prozent vor wenigen Jahren.

Heycar startet 2019 in anderen Märkten

Deutliches Wachstum verspricht sich VW Financial von seiner neuen Gebrauchtwagenplattform Heycar, die in Deutschland an Autoscout und Mobile.de vorbeiziehen will. Weitere europäische Märkte habe das Unternehmen bereits im Visier. Im kommenden Jahr soll die Plattform dann mindestens in einem weiteren Markt an den Start gehen. Zudem sei man auch offen für eine andere Eigentürmerstruktur. Aktuell gehört Heycar vollständig der VW Finanzsparte.

Weiter vorantreiben will VW Financial die Digitalisierung. Durch den wachsenden Verkauf von Produkten über das Internet lassen sich den Angaben zufolge Vertriebskosten senken und die IT-Systemlandschaft schlanker aufstellen. "Hiermit heben wir Effizienzen in Höhe von rund 1 Milliarde Euro bis 2025 - und das mit einer gleichbleibenden Kernmannschaft", so das Unternehmen. Im gleichen Zeitraum soll der Vertragsbestand von aktuell 19,7 Millionen auf 30 Millionen Verträge steigen.

March 19, 2018

