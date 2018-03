Der Finanzdienstleister P&R hat Insolvenz beantragt. Es droht der größte Anlageskandal in der Geschichte der Bundesrepublik.

Kein Jahr ohne Finanzdebakel. Milliarde auf Milliarde wird in Deutschland jedes Jahr gespart. Und während sich viele Anleger vor dem Kauf von Aktien scheuen, sind sie von ihrem herkömmlichen Sparkonto wegen ausbleibenden Zinsen enttäuscht.

Stattdessen vertrauen sich die Deutschen regelmäßig schwer durchschaubaren Anlagemodellen an - und fallen immer wieder ins Bodenlose. 2018 trägt das Desaster den Namen P&R - ein Unternehmen, das kaum jemand kennt und dennoch 3,5 Milliarden Euro einsammelte. Am vergangenen Donnerstag hat es Insolvenz angemeldet.

Die P&R AG, der Marktführer für Direktinvestitionen in Seecontainer mit Sitz in Grünwald bei München, ist zahlungsunfähig. Wie das Amtsgericht München am Montag dem Handelsblatt bestätigte, hat es Michael Jaffé aus München als vorläufigen Insolvenzverwalter für die P&R Container Vertriebs- und Verwaltungs-Gmbh sowie die P&R Gebrauchtcontainer Vertriebs- und Verwaltungs-GmbH eingesetzt.

Für die P&R Container-Leasing GmbH ernannte das Gericht Philip Heinke zum vorläufigen Insolvenzverwalter - ebenfalls aus der Kanzlei Jaffé. Es handelt sich um ein reguläres Insolvenzverfahren.

Gemessen am Investmentvolumen könnte sich der Fall zum größten Anlageskandal in Geschichte der Bundesrepublik entwickeln. Die unrühmlichen Spitzenplätze im Ranking der Anlegerpleiten hielten bisher der Itzehoer Windkraftproduzenten Prokon (Insolvenz 2014), der Dresdner Finanzdienstleisters Infinus (2014) und die Göttinger Gruppe (2007). Keine der Pleiten war auch nur halb so groß wie die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...