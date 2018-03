Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Deutschlands Privatbanken hoffen, dass ihre Belange in einem etwaigen Freihandelsabkommen zwischen der EU und Großbritannien Berücksichtigung finden werden. "Wir glauben, dass es mehr als sinnvoll wäre, die speziellen Finanzmarktaspekte in ein Freihandelsabkommen aufzunehmen", sagte Andreas Krautscheid, Hauptgeschäftsführer des Bankenverbands BdB in Frankfurt.

Freihandelsabkommen regeln üblicherweise nur Fragen des Güterverkehrs, während Dienstleistungsmärkte oft gegen das Ausland abgeschottet bleiben. Selbst die EU-Länder tun sich seit Jahren schwer, diese Sektoren ihren Nachbarn zu öffnen. Im Falle der bevorstehenden Trennung von EU und Großbritannien sind die Dienstleistungen - vor allem die Finanzdienstleistungen aber ein ganz entscheidendes Thema - vor allem für die Briten.

BdB-Hauptgeschäftsführer Krautscheid machte klar, dass ein "harter Brexit" auch für den kontinentaleuropäischen Bankensektor ein schwerer Schlag wäre. Die Verhandlungslinie von EU-Kommissar Michel Barnier, unterstützt von den Franzosen, ignoriert diese Tatsache bisher weitgehend. Krautscheid will aber in Hintergrundgesprächen ein zunehmendes Bewusstsein dafür bemerkt haben, "dass da ein berechtigtes Interesse ist".

Barnier und der britischen Verhandlungsführer haben sich am Montag darauf geeinigt, dass auf den britischen EU-Austritt im März 2019 eine bis Ende 2020 laufende Übergangsperiode folgen soll. Krautscheid nannte das "ein wichtiges politisches Signal". Er schränkte aber ein: "Ob wir diese Übergangsfrist tatsächlich bekommen, werden wir erst dann sicher wissen, wenn das letzte der 27 EU-Länder dem zugestimmt hat."

Der BdB fordert, dass Großbritannien in der nun vereinbarten Übergangsphase wie ein Mitglied mit allen Rechten und Pflichten - aber ohne Mitsprache - behandelt wird. Finanzgeschäfte müssten im bisherigen Rechtsrahmen sicher abgewickelt werden können, wodurch die aus Sicht der Banken notwendigen Anpassungen in Bezug auf Kundenbehandlung, Personal und IT um 21 Monate verschoben werden könnten.

