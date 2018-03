Eine neue Aktie für die Wiener Börse: Am 21. März werden die Titel der Cleantech Building Materials in den Handel an der Wiener Börse aufgenommen. Die Aktie des britischen Unternehmens, das auch an der Nasdaq First North in Kopenhagen notiert, kommt in den Dritten Markt. Wie Cleantech Building Materials erklärt, sollen mit dem zusätzlichen Listing in Wien vor allem Investoren aus der CEE-Region anvisiert werden. Cleantech Building Materials sieht sich als Holding-Gesellschaft für Unternehmen aus dem Sektor für nachhaltige Baumaterialien. Im Jahr 2016 wurde etwa die chinesische Firma Diamond Wood erworben.

