FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
ORBOTECH LTD IS -,0014 ORB IL0010823388
AB/FROM ONWARDS 19.03.2018 14:44 CET
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ORBOTECH LTD IS -,0014 ORB IL0010823388
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