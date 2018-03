Ramsloh (ots) - Kaminöfen sind gefragt, sie erfüllen den Betreibern die Wünsche nach behaglicher Wärme und Wohlfühlambiente. Sie sind beliebt, weil Scheitholz regional verfügbar ist und es oft vom Betreiber selber geschlagen werden kann. Scheitholz bietet den ökologischen Vorteil, dass es CO2-Neutral verbrennt und damit den Treibhauseffekt nicht unterstützt.



Die Kehrseite dieser Medaille ist, dass oft Kaminöfen mit zu großer Leistung in Aufstellräumen installiert werden, die die große Nennwärmeleistung nicht aufnehmen können. Die zu großen Feuerräume werden mit viel Holz bestückt, um ein schönes Flammenbild zu erhalten, das den ganzen Feuerraum ausfüllt. Die Aufstellräume werden folglich schnell überhitzt. Ein weiterer Betreiberfehler ist der, dass die zu großen Brennräume mit nur wenig Holz bestückt werden. Aufgrund der zu großen Dimensionierung des Kaminofens wird das kleine Feuer mit zu hohem Luftüberschuss betrieben. Durch dieses Benutzerverhalten werden Kaminöfen nicht sachgerecht verwendet und sie verursachen dabei zu hohe Rußemissionen.



Der Zukunftstrend sieht Kaminöfen für gut gedämmte Wohnungen vor, die in der Nennwärmeleistung auf ihren Einsatzzweck abgestimmt werden und damit effizientes Heizen mit geringerem Holzverbrauch ermöglichen. Dank der neuen Katalysatortechnologie, die in die Feuerräume der kleiner dimensionierten Kaminöfen integriert wird, lassen sich geforderte Emissionsgrenzwerte auch bei kleinen Feuerungsleistungen realisieren.



Die Firma LEDA Werk aus dem niedersächsischen Leer, hat bereits einen Kaminofen mit kleiner Leistung entwickelt und am Markt etabliert. Mit einem Produkt des Katalysatorherstellers Blue Fire GmbH ist ein Kaminofen für Niedrig- und Passivhäuser entstanden, der eine passgenaue Wärmeabgabe unter sicherer Einhaltung der aktuellen Emissionsgrenzwerte und herrlichem Flammbild ermöglicht. Serienmäßig ist dieser moderne Ofen mit einer leicht verständlichen elektronischen Heizhilfe ausgestattet, die dem Ofenbediener das "richtige Heizen mit Holz" anzeigt und gleichzeitig die Funktion des Katalysators absichert.



