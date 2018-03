Baden-Baden (ots) - Montag, 19. März 2018 (Woche 12)/19.03.2018



Geänderten Beitrag beachten!



20.15 (VPS 20.14) Zum Tode von Jochen Senf Tatort: Alibi für Amelie Fernsehfilm Deutschland 2002 Erstsendung: 24.11.2002 in Das Erste Autor: Felix Huby Rollen und Darsteller: Max Palu____Jochen Senf Stephan____Gregor Weber Amelie Kurz____Ulrike Kriener Udo Retzlaff____Rufus Beck Christian Keitel____Arndt Klawitter Eduard Dichgans____Udo Schenk Eliane Faber____Eva Kryll Kathrin Lehmann____Alexandra Wilcke Margit____Tatjana Clasing Cornelius Faber____Hannes Hellmann Claudia Guntrum____Petra Lamy Frau Braun____Alice Hoffmann Berühmter Fernsehkoch____Vincent Klink und andere Musik: Frank Nimsgern Kamera: Achim Hasse



(bis 21.45 - weiter wie mitgeteilt)



Dienstag, 20. März 2018 (Woche 12)/19.03.2018



23.30 Die Pierre M. Krause Show



SWR3 Latenight Folge 532



In der neuen Ausgabe der "Pierre M. Krause Show - SWR3 Latenight" dreht sich alles um Musik: Zu Gast ist Superstar Rea Garvey. Der gebürtige Ire lebt seit mittlerweile 20 Jahren in Deutschland. Sein enormes Unterhaltungstalent het er unter anderem schon als Juror in mehreren Staffeln der erfolgreichen Castingshow "The Voice of Germany" bewiesen - zudem ist er mit Hits wie "Can't Stand The Silence", "Wild Love" oder seiner aktuellen Single "Is It Love?" erfolgreich. Letztere präsentiert er auch in der "Pierre M. Krause Show", natürlich live. Jetzt steht er kurz vor seiner bislang größten Tour und hat mit "Neon" auch ein brandneues Album am Start.



Auch Moderator Pierre M. Krause stellt sein musikalisches Talent unter Beweis - er hat zusammen mit Comedian Bülent Ceylan einen Musik-Kurs besucht. Jetzt wird sich zeigen: Sind die beiden wirklich reif für Heavy Metal?



Donnerstag, 22. März 2018 (Woche 12)/19.03.2018



Nachgelieferten Untertitel und Erstsendedatum für BW und RP beachten!



07.35 BW+RP: made in Südwest



Die Wundererde vom Donnersberg Wie Palaterra Boden gut machen will Erstsendung: 24.05.2017 in SWR



Sonntag, 25. März 2018 (Woche 13)/19.03.2018



Beitrag ist keine WH von SO!



16.30 Lecker aufs Land - ein kulinarischer Ausflug Ein Rückblick



Samstag, 31. März 2018 (Woche 14)/19.03.2018



Geänderten Programmablauf beachten!



22.15 Der große Paola und Kurt Felix Abend - von "Verstehen Sie Spaß?" bis "Blue Bayou" Paola und ihre Gäste erinnern sich Moderation: Barbara Schöneberger und Hubertus Meyer-Burckhardt



00.15 (VPS 00.00) Die größten Schlager-Kulthits der 70er



(bis 06.20 - weiter wie mitgeteilt)



Sonntag, 01. April 2018 (Woche 14)/19.03.2018



Beitrag ist keine WH von SA, sondern gekürzte Fassung!



14.45 Der große Paola und Kurt Felix Abend - von "Verstehen Sie Spaß" bis "Blue Bayou" Paola und ihre Gäste erinnern sich Moderation: Barbara Schöneberger und Hubertus Meyer-Burckhardt



Sonntag, 15. April 2018 (Woche 16)/19.03.2018



Geänderten Programmablauf beachten!



22.50 (VPS 22.49) Deutschland '68 (K)ein Jahr wie jedes andere! Erstsendung: 26.03.2018 in Das Erste



23.35 (VPS 23.34) Der Polizeistaatsbesuch Beobachtungen unter deutschen Gastgebern Erstsendung: 26.07.1967 in SWR/SR



00.20 (VPS 23.35) Gift Fernsehfilm Deutschland 2016 Erstsendung: 17.05.2017 in Das Erste



01.50 (VPS 01.05) Rückkehr ans Meer (Le Refuge) Spielfilm Frankreich 2009 Erstsendung: 11.11.2012 in Das Erste



03.15 (VPS 02.30) Nokan - Die Kunst des Ausklangs (Okuribito) Spielfilm Japan 2008 Erstsendung: 25.11.2012 in Das Erste



05.15 (VPS 04.30) Julia - Eine ungewöhnliche Frau Wieder daheim Erstsendung: 05.02.2017 in SWR/SR



(bis 06.00 - weiter wie mitgeteilt)



Donnerstag, 19. April 2018 (Woche 16)/19.03.2018



Geänderten Titel beachten!



23.15 (VPS 23.14) Alles gut - Ankommen in Deutschland Erstsendung: 30.08.2017 in Das Erste



Donnerstag, 26. April 2018 (Woche 17)/19.03.2018



Zusätzlichen Gast beachten!



23.15 lesenswert



Denis Scheck im Gespräch mit Hans Pleschinski und Reiner Stach



Hans Pleschinski - "Wiesenstein": "Wiesenstein" war der Name der prächtigen Villa, die sich der Dichter Gerhart Hauptmann im Riesengebirge im heutigen Polen hatte bauen lassen. Im Frühjahr 1945 kehrt der Nobelpreisträger mit Hang zum luxuriösen Leben nach einem Aufenthalt in einem Sanatorium dorthin zurück, um zu sterben. Der Tod kommt nicht, dafür das Ende des Dritten Reiches und der Untergang Schlesiens. Diese irrwitzige und dramatische Geschichte war der Anlass für Hans Pleschinski, sich in seinem neuen Roman mit Gerhart Hauptmanns letztem Lebensjahr und dessen Werk zu befassen.



Der Schriftsteller und Bestsellerautor Hans Pleschinski wurde mit den Romanen "Ludwigshöhe" und "Königsallee" bekannt. In "Wiesenstein" veröffentlicht er erstmals Ausschnitte aus den jeweiligen Tagebüchern des Ehepaars Hauptmann. Sein neuer Roman steht im März auf der SWR Bestenliste.



"Mein Leben in drei Büchern" mit Reiner Stach: Franz Kafka hat ihn nicht mehr losgelassen. Über 18 Jahre hat er insgesamt an seiner dreibändigen, mehr als 2000 Seiten umfassenden Kafka-Biographie gearbeitet. Der Literaturwissenschaftler Reiner Stach promovierte in Frankfurt mit einer Dissertation über Kafka und gilt als der Kafka-Experte schlechthin - national und international. Kein Wunder also, dass er Kafkas Tagebücher nennt, wenn ihn Denis Scheck nach den drei Büchern befragt, die sein Leben beeinflusst haben. Theodor W. Adornos "Dialektik der Aufklärung" und Hans Henny Jahnns "Fluss ohne Ufer" zählen ebenfalls dazu.



