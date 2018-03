Berlin (ots) -



Für die Berliner ist die "Die große Radioeins Satireshow" mit Anchorman Florian Schroeder bereits Kult! Seit über drei Jahren ist diese Veranstaltung im Tipi am Kanzleramt immer ausverkauft. Zeit, die gefragte Show ins rbb Fernsehen zu beamen. Jetzt ist es soweit. Was das Publikum am Montagabend im Tipi erlebt, sehen die rbb-Zuschauer in zwei 45-minütigen Folgen dienstags:



In der ersten TV-Ausgabe der Satireshow am 20. März (00.00 Uhr) sind zu Gast: SPD-Politiker Ralf Stegner, der Berliner Kultautor Horst Evers und die Musikerin Lilly Among Clouds.



Teil 2 folgt eine Woche später, am Dienstag, 27. März (23.15 Uhr). Dabei sind der Kabarettist Philip Simon, Musiker Lennart Schilgen und im Talk die Politikwissenschaftlerin Christina Deckwirth.



In der "Großen Radioeins Satireshow" erzählen, parodieren und kommentieren die besten Kolumnisten, Komiker und Kabarettisten. In satirisch aufgeladener Atmosphäre stehen auch immer wieder Politiker Rede und Antwort. Daraus entstanden schon legendäre Talks, wie z.B. zwischen Peer Steinbrück und Florian Schroeder.



In wirren Zeiten von Facebook, YouTube und WhatsApp setzt Radioeins vom rbb mit dem Berliner Politkabarettisten Florian Schroeder auf das Echte, das einzig Wahre, das Unverfälschte. Schroeder präsentiert Satire, Comedy, Musik und Talk in einer ungewöhnlichen Mischung. Ihm zur Seite steht als Sparringspartner der Hamburger Comedian Nils Holst.



Die Show wird am 19. März um 20.00 Uhr aufgezeichnet. Der Abend ist ausverkauft. Radioeins überträgt im Livestream unter www.radioeins.de



